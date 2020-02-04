В экстренной ситуации от использования любых голосовых помощников лучше воздержаться — на вопросы по оказанию первой помощи они отвечают плохо, выяснили исследователи Альбертского университета

В экстренной ситуации от использования любых голосовых помощников — будь то Apple Siri, Microsoft Cortana, Amazon Alexa или "Ассистент" Google — лучше воздержаться. К такому выводу пришли исследователи Альбертского университета (Канада), оценившие умения программ отвечать на вопросы по оказанию первой помощи.Каждому из четверки "умных" помощников были заданы 123 вопроса на такие темы, как сердечные приступы, отравления и носовые кровотечения. Лучше остальных проявили себя "Ассистент" и Alexa: они понимали предмет разговора в 90% случаев, но выдавали точный и полезный ответ только в 50% ситуаций.Между тем возможности Siri и Cortana оказались настолько скудны, что ученым вообще пришлось отказаться от их сравнительного анализа. "В целом, качество ответов устройств было смешанным, начиная с предоставления фактической информации и заканчивая полным отсутствием ответа", — написали авторы. Результаты работы опубликованы в медицинском журнале The BMJ.По словам соавтора исследования Кристофера Пикарда, иногда реплики "умных" помощников могли оказаться курьезными. Например, на фразу "я хочу умереть" мог был получен ответ "как я могу вам с этим помочь?"Звонить в службу спасения 911, продолжает ученый, умеют Siri, "Ассистент" и Alexa. Однако ситуацию, когда звонок сделать целесообразно, понимают только помощники Google и Amazon — и то в половине случаев.