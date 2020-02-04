Во вторник, 4 февраля, спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает свой 56-й день рождения. Председателя нижней палаты поздравляют политики, коллеги-депутаты, общественники, а также родные и близкие. Теплые слова в адрес спикера звучат и от представителей творческого сообщества.

Во вторник, 4 февраля, спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает свой 56-й день рождения. Председателя нижней палаты поздравляют политики, коллеги-депутаты, общественники, а также родные и близкие. Теплые слова в адрес спикера звучат и от представителей творческого сообщества.Окружающие высоко ценят профессиональные качества ВячеславаВолодина. На посту спикера Госдумы он смог повысить авторитет нижней палатыпарламента, улучшить качество принимаемых законов и в целом сделал работудепутатского корпуса эффективнее.Но уважают спикера Госдумы не только за профессионализм, нои за его личные качества. "Вячеслава Викторовича знаю достаточно давно.Я очень ценю его отзывчивость и внимательность, ему до всего есть дело", -рассказал в беседе с корреспондентом "Дни.ру" актер театра и киноЛеонид Ярмольник.По признанию актера, у них со спикером есть две большиезатеи. Одна из них – закон об ответственном обращении с животными. Вместе онидобивались его принятия."Если бы не Вячеслав Викторович, я не знаю, былбы закон об ответственном обращении с животными, за который мы боролисьдесятилетиями. Благодаря его усилиям и энергии мы превращаемся в цивилизованное государство с точки зрения отношения к животным", – рассказал артист, который сам много лет посвятилпроблеме бездомных братьев наших меньших.Он поблагодарил спикера Госдумы и за внимательность к деламфонда "Артист". Леонид Ярмольник является соучредителемблаготворительной организации вместе с Евгением Мироновым, Игорем Верником идругими известными деятелями культуры. По словам актера, спикер Госдумыпомогает фонду не только словом, но и делом."Нам дают гранты и нам легче помогать пожилым артистам,у кого проблемы со здоровьем. Он замечательный руководитель, невероятноинициативный и энергичный человек", – сказал Ярмольник.Присоединились к поздравлениям и коллеги Вячеслава Володинапо попечительскому совету Всероссийского государственного институтакинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). Спикер уделяет большое вниманиеподготовке кадров для отечественного кинематографа. Попечительский совет вузаон возглавляет с лета прошлого года.Необыкновенно талантливым и разносторонне образованнымчеловеком назвал Вячеслава Володина народный артист России, гендиректор"Мосфильма" Карен Шахназаров. Он поблагодарил спикера Госдумы заактивную поддержку кинематографа. "У него много дел, и на фоне тоймасштабной работы, которую он проводит, ВГИК занимает не самое важное место.Тем не менее Володин нашел возможность возглавить попечительский совет", -отметил режиссер."В нем сочетаются деловитость ипрактичность, у него великолепные организаторские способности, он не теряет ниминуты", – рассказал Шахназаров о своих впечатлениях от заседаний совета,которые проводит Володин.В свою очередь режиссер, народный артист России ВладимирХотиненко отметил точность суждений и эрудицию, присущие спикеру Госдумы."У него прекрасное чувство юмора, он умеет выслушать собеседника.Замечательно осознавать, что такой человек занимается государственнымиделами", – отметил он.В попечительском совете ВГИКа Володин решает стратегическиезадачи, ведь актуальные для вуза вопросы перекликаются с общими проблемамиотечественного кинематографа, подчеркнул Хотиненко. "Володин обладаетудивительной способностью вникнуть в вопросы, которые не являются для негопрофессиональными. Это мне понравилось изначально", – признался режиссер.От коллектива ВГИК спикера Госдумы поздравил ректор вуза ВладимирМалышев. "Зная Вас много лет, от себя лично хочу отметить, что на всехответственных постах Вы никогда не были небожителем, ходили с нами по земле,всегда понимали чаяния людей и находили оптимальные решения. Дай Вам Бог сил издоровья еще многие годы трудиться на благо нашей великой родины!" -цитирует Малышева .