04.02.2020

2020-02-04 18:15:05

Определились финалисты регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги

В Юрьеве-Польском завершился финал школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Соревновались сильнейшие - по 4 команды юношей и девушек. Спортсмены прошли жесткий отбор - всего в чемпионате Владимирской области приняли участие более 350 школьных баскетбольных команд.

Баскетболистки из владимирской средней школы №38 — игроки опытные. Девушки увлечены игрой уже много лет, в прошлом году на турнире КЭС-баскет до выхода в финал ЦФО им не хватило всего двух очков. На этот раз девчонки прибавили в технике игры, плюс - огромное желание победить. Итог — разгромный счёт — 99:16.



Юлиана Морозова, участница команды средней школы №38 г. Владимира: «Мы старались, чтобы они тоже поиграли, но нам всё-таки главное был результат и насладиться игрой, поэтому мы хотели, чем больше, тем лучше».

Соперницы команды — баскетболистки поселка Садовый. Тренер уверен, несмотря на проигрыш, удалось многое: пройти региональные отборочные туры и попробовать сыграть с сильным противником.



Владимир Лукьянов, преподаватель физкультуры Садовой средней школы: «Мы маленький поселок городского типа, а это всё-таки город Владимир, спортивная 38-я школа. Конечно, состязаться с ними тяжело. Зато праздник, посмотрите, шикарный. Прекрасный праздник, и мы так рады, что мы сегодня участвуем здесь».

Чемпионат "КЭС-Баскет" — масштабный социальный спортивный проект, с момента создания его поддерживает компания «Т-Плюс». Каждый год организаторы посвящают определенной теме, в этом году девиз соревнований «Поколение, которое помнит!». Помнит о великих людях и великих победах, и посвящает им свои спортивные достижения.



Сергей Николаев, технический директор - главный инженер ОП «Теплоэнерго» АО ВКС: «Наши команды выходили в Центральный округ, потом они побеждали в Лиге, заняли девушки 2-е место. Я думаю, это будет традицией... - победа наших девчонок и ребят. Я думаю, что и в этом году они повторят свой успех. Ну, а «Т Плюс» поможет им в этом».



Дмитрий Самарин, руководитель проекта Школьная баскетбольная лига «КЭС-баскет»: «Наш чемпионат уже проходит 13-й раз 13-й сезон, мы его организовали в 2007-м году. На сегодняшний момент у нас 69 субъектов, 18240 команд, т. е. это достаточно серьезный результат».

Победителем среди юношей стали ребята из Кольчугинской школы №1 — их отрыв от соперников двукратный, счет 68:34. Среди кольчугинских баскетболистов и лучший игрок финала Руслан Аликбеков. Спортсмен уверен: важна не только техническая подготовка, но и моральный настрой.

Руслан Аликбеков, участник команды средней школы №1 г. Кольчугино: «Когда мы только выиграли суперфинал, и стали понимать, что всё — назад пути уже нет, только вперед. Тут у нас настрой был точно — только боевой, без победы не возвращаться».

Победителей ждет финал чемпионата ЦФО — он пройдет уже в марте. Команды будут бороться за право сыграть в Суперфинале и отправиться на «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги.

Наталья Головешкина, Никита Тарбеев, Максим Котов

«Вести-Владимир»