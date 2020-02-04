В Серпухове местный житель убил пожилую женщину. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает , в конце декабря прошлого года 61-летний мужчина был в гостях у 80-летней знакомой. Во время пьяного ..

В Серпухове местный житель убил пожилую женщину. Возбуждено уголовное дело.Как сообщает , в конце декабря прошлого года 61-летний мужчина был в гостях у 80-летней знакомой. Во время пьяного застолья между ними произошел конфликт. В какой-то момент разъяренный гость схватил нож и несколько раз ударил хозяйку. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте.Злоумышленника уже задержали. Мужчина признал свою вину. В ходе допроса он рассказал, что вышел из себя после того, как собеседница стала оскорблять его семью.