Американские ученые установили, что употребление красного мяса, колбасы и птицы может оказать негативное влияние на здоровье. Люди, которые часто едят этот продукты, имеют больше шансов ..

Американские ученые установили, что употребление красного мяса, колбасы и птицы может оказать негативное влияние на здоровье. Люди, которые часто едят этот продукты, имеют больше шансов заполучить сердечно-сосудистые заболевания, передает "".К такому выводу специалисты пришли в ходе масштабного исследования, в котором приняли участие около 30 тысяч жителей США. Ученые выяснили, что у человека, который употребляет две порции мяса в неделю, риск возникновения болезни увеличивается на 3–7%, сообщает .