Пока в Китае бушует коронавирус 2019-nCoV, в Минздраве России сообщили о четырех случаях смерти жителей страны от осложнений, вызванных вирусом гриппа. Об этом рассказал замминистра ..

Пока в Китае бушует коронавирус 2019-nCoV, в Минздраве России сообщили о четырех случаях смерти жителей страны от осложнений, вызванных вирусом гриппа. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Сергей Краевой, передает .В Роспотребнадзоре, в свою очередь, сообщили о превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 23 регионах России. В ведомстве отметили, что среди вирусов преобладает грипп типа B.Ранее стало известно, что число зараженных китайским коронавирусом превысило 20 тысяч человек. Более 400 людей погибли.