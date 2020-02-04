Лидером предвыборной кампании оппонентов Дональда Трампа в ближайшее время может стать сенатор Бернард Сандерс, выступающий за ужесточение контроля над крупными корпорациями и увеличение расходов в социальной сфере.

Лидером предвыборной кампании оппонентов Дональда Трампа в ближайшее время может стать сенатор Бернард Сандерс, выступающий за ужесточение контроля над крупными корпорациями и увеличение расходов в социальной сфере.В США официально начинается предварительный этап президентских выборов, голосование в отдельных штатах определит лидирующих кандидатов от Демократической партии.До начала избирательной кампании главным кандидатом от демократов считался бывший вице-президент США Джо Байден. Однако после скандала вокруг Украины, давшего повод заподозрить клан Байденов в коррупции на Украине, а президента США Дональда Трампа – в превышении полномочий, первенств в опросах захватил сенатор от штата Вермонт Бернард "Берни" Сандерс.Согласно большинству последних опросов общественного мнения, которые приводит портал RealClearPolitics, Сандерс опережает Байдена и других кандидатов перед началом внутрипартийного избирательного процесса среди демократов в Айове, Нью-Гэпмшире и других штатах.В попытке предугадать развитие событий Трамп в конце января начал в завуалированной форме "поддерживать" Сандерса, заявив в своем сообщении в соцсетях о том, что миллиардер Майкл Блумберг "напрасно тратит свои деньги на политическую рекламу, но пытается манипулировать выборами против безумного Берни". По словам Трампа, "они хотят снова сделать это с Берни, как в 2016 г".В интервью Fox Business в начале февраля Трамп выступил с уколом уже против самого Сандерса, назвав его "коммунистом". Он также задался риторическим вопросом о том, "а не женился ли Сандерс в Москве?" Сандерс и его жена более 30 лет назад, в 1988 г., действительно приезжали в СССР, но при этом посетили Москву, Ярославль и Ленинград (Санкт-Петербург) уже будучи супружеской парой.Кем действительно в настоящее время является Берни Сандерс – "коммунистом", "социалистом", или оппортунистом, играющим на растущей популярности в США так называемого "демократического социализма"? Сандерс, как и Элизабет Уоррен, и ряд других кандидатов от Демократической партии США действительно выступают с рядом идей левого толка. Именно поэтому американские корпорации с тревогой следят за текущей избирательной кампанией.До недавнего времени Сандерс фактически оставался "темной лошадкой" в плане возможного выдвижения от Демократической партии на президентских выборах в ноябре 2020 г.Главный фондовый стратег Royal Bank of Canada Лори Кальвазина в комментариях телеканалу CNBC отметила, что рынки "явно ставили на переизбрание Трампа", однако большинство инвесторов ожидали, что соперником Трампа от демократов станет Джо Байден, а не Сандерс.Ранее Сандерс уже выступал с предложениями резко увеличить налоги для состоятельных американцев, предлагал раздробить крупные финансовые компании на более мелкие структуры. Он также предлагал ограничить размеры обратного выкупа акций компаниями с условиями предоставления социальных гарантий сотрудникам.Одной из наиболее заметных инициатив Сандерса, а также других "левых" кандидатов-демократов является "бесплатное здравоохранение для всех", расходы на которое политик предлагает увеличить в том числе за счет увеличения налогов на корпорации.Главный фондовый стратег RBC в комментариях CNBC также отметила, что акции фармацевтического сектора фондового рынка США в последнее время были в определенном смысле индикатором страхов крупного американского бизнеса из-за перспектив выдвижения Сандерса – котировки фармацевтических компаний, входящих в индекс S&P 500, оказались в числе аутсайдеров в последнюю неделю января 2020 г. – причем данная динамика наблюдалась вопреки новостям о распространении коронавируса, подобный новостной фон должен был бы наоборот оказывать поддержку акциям фармацевтов.Лидерство по итогам начала предварительных выборов, которые пройдут в США в феврале и марте, не является гарантией выдвижения того или иного кандидата от демократов – расклад сил еще может поменяться. Но победа на начальном этапе может также оцениваться как сигнал о политических предпочтениях американцев.В этом плане повод для беспокойства по поводу будущего есть как у самого Сандерса, так и у крупного бизнеса США.Напоминание Трампа о том что, "они хотят снова сделать это с Берни, как в 2016 г." является отсылкой к скандалу в Демократической партии США, который стал одной из причин для последующего обвинения России во "вмешательстве в выборы" и применения санкций. В рамках предварительных выборов произошла утечка внутренней электронной переписки в объеме почти 20 тыс. писем сотрудников Национального комитета Демократической партии США (DNC). Сообщения показали, что руководство демократов отдает предпочтения Хиллари Клинтон, не желая при этом выдвигать Сандерса в качестве кандидата в президенты США.Кандидатом от демократов была избрана Клинтон, а Сандерс признал поражение на внутрипартийных выборах. Довольно любопытным эпизодом, однако, ставящим при этом под сомнение приверженность Сандерса к каким-либо "коммунистическим" или "социалистическим" идеалам, стала покупка с его стороны новой недвижимости. Спустя немногим более недели с момента выдвижения Клинтон в качестве кандидата от демократов на президентских выборах 2017 г., Берни Сандерс приобрел "скромный летний дом" стоимостью в $575 тыс., при этом для супругов Сандерс это стал уже третий по счету объект недвижимости в их владении.Для американских корпораций потенциальное выдвижение Сандерса вместо Байдена против Трампа может иметь негативные имиджевые последствия.В сентябре 2019 г. главы около 180 крупных компаний США подписали обновленное заявление об основных корпоративных целях, заявив об отказе от максимизации прибыли в качестве основной и главной цели функционирования компаний (pdf).До этого в интервью телеканалу Bloomberg Лоуренс Финк, глава BlackRock, крупнейшей инвестиционной компании мира, заявил о том, что "если руководители частных компаний не смогут внести изменения в модель бизнеса, я допускаю, что в один день в США появится правительство, которое заставит нас сделать эти изменения".Потенциальный сценарий противостояния между Трампом и Сандерсом осенью 2020 г. будет означать выбор между поддержкой крупного бизнеса и перераспределением доходов в пользу менее обеспеченного населения.Подписав ранее заявление о "новых целях корпорации" и необходимости повышения "социальной ответственности", представители Уолл-Стрит, скорее всего, не будут готовы подтвердить приверженность к подобным изменениям не на словах, а на деле, руководствуясь предложениями Берни Сандерса.