Спикеру Госдумы Вячеславу Володину 4 февраля исполняется 56 лет. К поздравлениям присоединяются представители экспертного сообщества. Председатель нижней палаты – успешный и эффективный политик, который за свою карьеру прошел все уровни управления и ветви власти, отметили политологи.

Спикеру Госдумы Вячеславу Володину 4 февраля исполняется 56 лет. К поздравлениям присоединяются представители экспертного сообщества. Председатель нижней палаты – успешный и эффективный политик, который за свою карьеру прошел все уровни управления и ветви власти, отметили политологи.В свое время избирался городским, областнымдепутатом, затем пришел в Госдуму, напомнил председатель совета директоровфонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ)Дмитрий Бадовский. "Какую бы он должность не занимал, он всегда, пусть и вразной степени, но остается публичным политиком: ведет диалог и держит обратнуюсвязь с людьми, знает, что происходит "на земле", хорошо понимает механизмы"прямой демократии", – написал эксперт в своем телеграм-канале.Фронт работ Володина всегда был обширным: он курировалвнутреннюю политику, развивал проект Общероссийского народного фронта, готовилпрезидентские выборы 2012 года и думские – в 2016-м, напомнил Бадовский. В свое время политик успел поработать вгородском управлении, был вице-губернатором региона, вице-премьером, а впарламенте руководил фракцией, занимал должность вице-спикера, подчеркнулэксперт."Такой опыт привел к тому, что, в понимании Володина,есть три вещи, которые больше всего нужны политической системе для устойчивостии стабильного развития. Это – институты, институты и еще раз качественныеинституты. Сильные, эффективные и пользующиеся высоким общественнымдоверием", – написал Бадовский.Спикер Госдумы – яркий представитель тех, кто сам ковалполитическую карьеру, отметил глава "Политической экспертной группы"Константин Калачев. "Он умеет и любит говорить с людьми. Причем любыхвзглядов", – написал политолог на своей странице в Facebook.Именно при Володине в "Единой России" получилиразвитие механизмы праймериз, регулярно проводились встречи с экспертами, былапоставлена задача вовлечения конструктивной оппозиции в работу по развитиюгражданского общества, отметил Калачев."Способность к диалогу и умениедобиваться своего, навыки общения с оппозицией и знание людей, искусствовыходить на взаимовыгодные договоренности залог успеха его нынешней работы вГосударственной Думе", – подчеркнул эксперт.С подачи спикера парламентские слушания на Охотном Рядустали проводиться регулярно, заметил Калачев. Он пожелал Володинуэффективного законотворчества и успехов на поприще парламентской дипломатии.Своими впечатлениями о спикере Госдумы поделился и политологАлексей Мухин. "Опыт работы с Володиным показал, что он, конечно, жесткийруководитель, но это имеет под собой все основания. Работать сам, при этом, онумеет и любит, ну и с других спрашивает, что называется, "по полной", -поделился эксперт.В свою очередь политолог Антон Хащенко указал на одну изчерт характера председателя нижней палаты – скромность. "Не его историятусовки, всякие там торжественные церемонии открытия объектов, к строительствукоторых приложил руку", – подчеркнул он.Более того, напомнил Хащенко, Володин давно занимаетсяблаготворительностью. Законодатель отдает на эти цели большие средства. "Очем никто бы и не узнал, если бы не публичность должности и журналисты. Нопомню его реакцию на первые сообщения в СМИ на данную тему: прекращайте, ненадо раздувать эту тему", – отметил эксперт.