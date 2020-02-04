Спикеру Госдумы Вячеславу Володину 4 февраля исполняется 56 лет. К поздравлениям присоединяются представители экспертного сообщества. Председатель нижней палаты – успешный и эффективный политик, который за свою карьеру прошел все уровни управления и ветви власти, отметили политологи.
Спикеру Госдумы Вячеславу Володину 4 февраля исполняется 56 лет. К поздравлениям присоединяются представители экспертного сообщества. Председатель нижней палаты – успешный и эффективный политик, который за свою карьеру прошел все уровни управления и ветви власти, отметили политологи.
В свое время избирался городским, областным
депутатом, затем пришел в Госдуму, напомнил председатель совета директоров
фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ)
Дмитрий Бадовский. "Какую бы он должность не занимал, он всегда, пусть и в
разной степени, но остается публичным политиком: ведет диалог и держит обратную
связь с людьми, знает, что происходит "на земле", хорошо понимает механизмы
"прямой демократии", – написал эксперт в своем телеграм-канале.
Фронт работ Володина всегда был обширным: он курировал
внутреннюю политику, развивал проект Общероссийского народного фронта, готовил
президентские выборы 2012 года и думские – в 2016-м, напомнил Бадовский. В свое время политик успел поработать в
городском управлении, был вице-губернатором региона, вице-премьером, а в
парламенте руководил фракцией, занимал должность вице-спикера, подчеркнул
эксперт.
"Такой опыт привел к тому, что, в понимании Володина,
есть три вещи, которые больше всего нужны политической системе для устойчивости
и стабильного развития. Это – институты, институты и еще раз качественные
институты. Сильные, эффективные и пользующиеся высоким общественным
доверием", – написал Бадовский.
Спикер Госдумы – яркий представитель тех, кто сам ковал
политическую карьеру, отметил глава "Политической экспертной группы"
Константин Калачев. "Он умеет и любит говорить с людьми. Причем любых
взглядов", – написал политолог на своей странице в Facebook.
Именно при Володине в "Единой России" получили
развитие механизмы праймериз, регулярно проводились встречи с экспертами, была
поставлена задача вовлечения конструктивной оппозиции в работу по развитию
гражданского общества, отметил Калачев.
"Способность к диалогу и умение
добиваться своего, навыки общения с оппозицией и знание людей, искусство
выходить на взаимовыгодные договоренности залог успеха его нынешней работы в
Государственной Думе", – подчеркнул эксперт.
С подачи спикера парламентские слушания на Охотном Ряду
стали проводиться регулярно, заметил Калачев. Он пожелал Володину
эффективного законотворчества и успехов на поприще парламентской дипломатии.
Своими впечатлениями о спикере Госдумы поделился и политолог
Алексей Мухин. "Опыт работы с Володиным показал, что он, конечно, жесткий
руководитель, но это имеет под собой все основания. Работать сам, при этом, он
умеет и любит, ну и с других спрашивает, что называется, "по полной", -
поделился эксперт.
В свою очередь политолог Антон Хащенко указал на одну из
черт характера председателя нижней палаты – скромность. "Не его история
тусовки, всякие там торжественные церемонии открытия объектов, к строительству
которых приложил руку", – подчеркнул он.
Более того, напомнил Хащенко, Володин давно занимается
благотворительностью. Законодатель отдает на эти цели большие средства. "О
чем никто бы и не узнал, если бы не публичность должности и журналисты. Но
помню его реакцию на первые сообщения в СМИ на данную тему: прекращайте, не
надо раздувать эту тему", – отметил эксперт.