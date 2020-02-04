Похоже, до премьеры нового кроссовера от Kia остались считанные дни: будущей новинке уже проводят рекламную фотосессию. В ее ходе новый Sorento удалось зафиксировать, скажем так, нелегально – и благодаря этому внешность вседорожника уже не представляет никакого секрета.

Похоже, до премьеры нового кроссовера от Kia остались считанные дни: будущей новинке уже проводят рекламную фотосессию. В ее ходе новый Sorento удалось зафиксировать, скажем так, нелегально - и благодаря этому внешность вседорожника уже не представляет никакого секрета.Kia Sorento, судя по фото, станет эффектнее, но в полном соответствии с нынешним фирменным стилем. Скажем, он получит традиционную решетку радиатора с трехмерным рельефным наполнением, новую головную оптику (похоже, в дорогих комплектациях полностью светодиодные фары будут состоять из трех крупных блоков), выпуклый капот и хромированные акценты по кузову.Новый передний бампер выглядит несколько экстравагантно, учитывая появившиеся на нем вертикальные намеки на воздухозаборники. Кроме того, ходовые огни "переехали", похоже, на внутреннюю часть бампера. Задняя оптика, как и ожидалось, стала вертикальной - и тоже светодиодной. Любопытно, что хоть задний бампер и снабдили имитацией угловатых патрубков, на самом деле оконечники выхлопных труб, судя по всему, выведены вниз.Изображения интерьера, опубликованные ранее, демонстрировали улучшенную отделку, иной экран мультимедийной системы и новый блок климат-контроля, "шайбу" переключения передач вместо рычага, а также цифровую панель приборов.Что касается технической составляющей, то моторная гамма Kia Sorento глобально пока не раскрыта - известно лишь, что в активе у кроссовера теперь будут сразу два гибрида. А вот для России, с большей степенью вероятности, должны сохранить уже знакомые по Sorento Prime дизель 2,2 л на 200 л.с. и 3,5-литровый бензиновый V6 на 249 л.с.Предположительно полностью рассекречен кроссовер будет 17 ноября в Сеуле. При этом российский офис Kia уже сообщил, что мировая премьера нового Sorento состоится 3 марта на автосалоне в Женеве. Машину ранее уже "засветили" и в России, так что вопрос появления новинки в нашей стране можно считать делом решеным.