Компания Poco, отпочковавшаяся в прошлом году от Xiaomi, представила во вторник свой новейший смартфон — Poco X2. Он призван продолжить дело ультрабюджетного флагмана Pocophone F1, однако ключевым козырем — флагманским процессором — не располагает.

Компания Poco, отпочковавшаяся в прошлом году от Xiaomi, представила во вторник свой новейший смартфон - Poco X2. Он призван продолжить дело ультрабюджетного флагмана Pocophone F1, однако ключевым козырем - флагманским процессором - не располагает. Это помешает ему конкурировать с устройствами вроде топового в линейке Realme аппарата X2 Pro (читайте наш обзор по ссылке).Poco X2 использует "игровой" процессор Qualcomm Snapdragon 730G, возможностей которого с лихвой хватает для любых задач. У тыловой камеры 4 объектива: основной с 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX 686, 8-мегапиксельный сверхширокоугольник, и два 2-мегапиксельных вспомогательных модуля: для определения глубины кадра и для макросъёмки. Селфи камера двойная: основной 20-мегапиксельный сенсор дополнен 2-мегапиксельным датчиком глубины.Главный "флагманский" козырь Poco X2 - экран. Большая диагональ в 6,7 дюйма и разрешение FullHD+ сочетается с редкой пока возможностью обновлять картинку с частотой 120 герц. Это вдвое больше, чем у большинства современных смартфонов, и обеспечивает максимально плавную картинку с отсутствием рывков при пролистывании информации на экране.У Poco X2 6 или 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 64, 128 или 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора - 4500 мА*ч, причём 27-ваттное зарядное устройство может заполнить пустую батарею на 40% за 25 минут. 11 февраля смартфон начнут продавать в Индии по цене от 15 999 до 19 999 рупий (14 255 - 17 800 рублей по текущему обменному курсу).