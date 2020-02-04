Прогнозов по развитию ситуации с коронавирусом нового типа на территории России Минздрав РФ пока дать не может, при этом ведомство готовится к его возможному масштабному распространению.

Прогнозов по развитию ситуации с коронавирусом нового типа на территории России Минздрав РФ пока дать не может, при этом ведомство готовится к его возможному масштабному распространению, передает ТАСС.Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ. По его словам, выделить штамм от зараженных пациентов пока не удалось.Ранее официальное издание СО РАН "Наука в Сибири" сообщило, что в июне уже запланировано исследование двух экспериментальных вакцин от коронавируса, которые разрабатывают в новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".В конце декабря 2019 года китайские власти зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Кроме КНР, заболевшие выявлены еще в 23 странах.В России по-прежнему двое заболевших — один в Забайкальском крае, второй в Тюменской области, оба — граждане КНР. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20 тысяч человек, более 420 — умерли.