Это касается 60% перечисленных в кодексе статей административных нарушений.

Согласно проекту нового Кодекса России об административных правонарушениях, россияне смогут поучить скидку в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст.Количество правонарушений, штраф по которым можно оплатить со скидкой, возрастёт в восемь раз. Скидка не будет предоставляться на штрафы лишь за грубые административные правонарушения и ряд нарушений в области дорожного движения.Таким образом скидка может распространиться на 1000 из 1666 проектируемых составов административных правонарушений.