Для российской валюты наступил сложный период. Из-за эпидемии коронавируса в Китае торговые отношения и товарооборот с Поднебесной ослабли, что негативно сказалось на инвестиционном ..

Для российской валюты наступил сложный период. Из-за эпидемии коронавируса в Китае торговые отношения и товарооборот с Поднебесной ослабли, что негативно сказалось на инвестиционном климате. Ситуацией поспешили воспользоваться и спекулянты.Давление на рубль оказывают и планомерно снижающиеся цены на нефть. Эксперты прогнозировали, что российская валюта может укрепиться после выхода Великобритании из состава Евросоюза, однако этого не произошло. Официальныйна 4 февраля 2020 года составляет:63,90 за доллар70,79 за евро