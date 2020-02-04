Пассажирский авиалайнер компании Победа, направлявшийся из Уфы в Москву, не смог подняться в воздух и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города. На борту самолета ..

Пассажирский авиалайнер компании "Победа", направлявшийся из Уфы в Москву, не смог подняться в воздух и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города. На борту самолета находились 189 человек, сообщаетИнцидент произошел утром 4 февраля. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал, а воздушное судно не получило повреждений. Известно, что во время разгона самолет по неизвестным причинам сместился вправо. В настоящее время его отправили на стоянку, где авиалайнер осмотрят технические специалисты. Пассажиры смогут поменять рейс или вернуть деньги за билеты.