Мужская и женская сборные Китая из-за распространения коронавируса 2019-nCoV не примут участие в чемпионатах мира по хоккею с мячом. В календари игр мировых первенств будут внесены изменения, о которых будет объявлено позднее.

Мужская и женская сборные Китая из-за распространения коронавируса 2019-nCoV не примут участие в чемпионатах мира по хоккею с мячом. В календари игр мировых первенств будут внесены изменения, о которых будет объявлено позднее.Чемпионат мира среди мужских команд пройдет в Иркутске с 1 по 6 марта, а среди женских команд – в норвежском Осло с 19 по 22 февраля. Стоит отметить, что Сборная России – действующий победитель мирового первенства среди мужчин, а среди женщин – Швеция.Напомним, Китай стал эпицентром нового коронавируса 2019-nCoV – вспышка пневмонии, которая была зарегистрирована в декабре 2019 года. Число заразившихся перевалило за 20 тысяч человек, скончались от инфекции уже более 420.