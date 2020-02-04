Скончался один из основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. Ему было 89 лет. Дата и место прощания станет известна позже.

Скончался один из основателей и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. О смерти известного ученого ТАСС сообщил ректор вуза Сергей Зуев.Шанин умер в Москве — в своей квартире, на 90-м году жизни. Дату и место прощания обещают назвать позже.Теодор Шанин родился в 1930 году в Вильнюсе (тогда — Вильно), который в то время входил в состав Польши. После присоединения Литвы к СССР отец Теодора был арестован, а сам он вместе с матерью отправлен в Сибирь. После окончания войны переехал в Польшу, а затем в Палестину, где принимал участие в войне за создание государства Израиль.В 1951-1952 годах учился в Иерусалимском университетском колледже социальной работы, затем продолжил высшее образование в Еврейском университете Иерусалима. В 1970 году в Бирмингемском университете получил ученую степень PhD. Преподавал социологию в Шеффилдском университете, с 1974 года — профессор социологии в Манчестерском университете.В 1995 году стал одним из организаторов и первым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), с 2007 года — президент вуза.Теодор Шанин внес значительный вклад в развитие социологии. Награжден орденом Британской империи.