Уфимские чиновники отменили еженедельное оперативное совещание и вышли очищать улицы от снега. На подмогу городским коммунальным службам Ленинского района вышли более 84 сотрудников мэрии. Таким образом получится мобилизовать силы и средства на этой территории, и осуществлять уборку и вывоз снега в круглосуточном режиме.

Уфимские чиновники отменили еженедельное оперативное совещание и вышли очищать улицы от снега. На подмогу городским коммунальным службам Ленинского района вышли более 84 сотрудников мэрии. Таким образом получится мобилизовать силы и средства на этой территории, и осуществлять уборку и вывоз снега в круглосуточном режиме.Напомним. в городе продолжает действовать режим ЧС. Накануне Уфа оказалась в снежном коллапсе — часть выпавших осадков растопила плюсовая температура, однако, дороги и внутри дворовые территории завалены сугробами. И как уточняют "Вести Башкортостан", пока режим ЧС снимать не планируют. По прогнозам синоптиков, теплый фронт сменится холодным, ожидается мокрый снег и дождь. Вместе с тем, ограничение движения снято на трассе. Уфа-Оренбург, но действует предупреждение — местами возможны гололедица и снежные накаты.