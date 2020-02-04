Злоумышленник нанес женщине несколько ударов электрошокером в шею, после чего вырвал из рук сумку с личными вещами и банковскими картами и скрылся с места происшествия...

«Оперуполномоченные ОУР Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении от 43-летней москвички. По словам заявительницы, в доме на Большой Набережной улице за ней в кабину лифта зашел неизвестный. Мужчина нанес несколько ударов электрошокером в шею, после чего вырвал из рук сумку с личными вещами и банковскими картами и скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Габричевского при попытке расплатиться похищенной банковской картой. Им оказался 40-летний ранее судимый приезжий.Следствием Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56