Представитель каршеринговой компании сообщил, что неизвестные похитили с четырех машин, принадлежащих организации, передние и задние фонари, а также штатные магнитолы...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали одного из подозреваемых в кражах из автомобилей», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя одной из каршеринговых компаний. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили с четырех машин, принадлежащих организации, передние и задние фонари, а также штатные магнитолы. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых – 19-летнего приезжего. Установлено, что злоумышленники проникали в салон автомобиля, разбив стекло.По данным фактам следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18