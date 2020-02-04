Сын известной поэтессы Татьяны Дрыгиной был найден мертвым в квартире на Хорошевском шоссе в Москве. Тело 18-летнего студента обнаружил его брат. По факту гибели молодого человека ..

Сын известной поэтессы Татьяны Дрыгиной был найден мертвым в квартире на Хорошевском шоссе в Москве. Тело 18-летнего студента обнаружил его брат.По факту гибели молодого человека проводится проверка, сообщает РЕН ТВ. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смерти студента.Напомним, Татьяна Дрыгина – автор и исполнительница песен. В 1996 году она выпустила альбом "Тогда наступает мой час". С 1997 года Дрыгина является членом Союза писателей Москвы.