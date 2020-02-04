В Ставропольском крае местная жительница жестоко убила своего ребенка. Возбуждено уголовное дело. По данным , сразу после родов в квартире женщина схватила ножницы и 40 раз ударила ими ..

В Ставропольском крае местная жительница жестоко убила своего ребенка. Возбуждено уголовное дело.По данным , сразу после родов в квартире женщина схватила ножницы и 40 раз ударила ими маленького сына. После этого она положила тело ребенка в пакет, чтобы захоронить.Однако осуществить задуманное до конца злоумышленнице не удалось: после убийства она резко почувствовала себя плохо и отправилась в больницу. Там женщина рассказала о случившемся.