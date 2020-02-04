В возрасте 25 лет умер лидер команды КВН Армянская сборная Овик Григорян. Как сообщалось, Григоряна госпитализировали 8 января с инсультом. Через несколько дней юморист пошел на поправку, и 21 января его выписали из больницы.

В возрасте 25 лет умер лидер команды КВН "Армянская сборная" Овик Григорян. Как сообщалось, юмориста госпитализировали 8 января с инсультом. Через несколько дней юморист пошел на поправку, и 21 января его выписали из больницы.Через два дня у молодого человека резко заболела голова, он потерял сознание и был доставлен в реанимацию. Врачами была обнаружена аневризма, после чего Григоряна ввели в кому.Однако предпринятые медиками усилия не помогли. Григорян умер 1 февраля. Об этом сообщается в официальном аккаунте коллектива в соцсети Instagram.