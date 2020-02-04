Особняк стоимостью почти сто миллионов гривен выставили на аукцион. Это дом в Днепропетровске, где несколько лет жил Леонид Брежнев до того, как стать руководителем Советского союза.

Особняк стоимостью почти сто миллионов гривен выставили на аукцион. Это дом в Днепропетровске, где несколько лет жил Леонид Брежнев до того, как стать руководителем Советского союза.Из всех лотов, выставленных на аукцион 4 февраля, этот самый крупный и самый интересный. Особняк стоит в центре города Днепропетровска, потерявшего половину своего названия при декоммунизации Украины в 2014 году. Этот двухэтажный с высоким цоколем дом на тихой улице Рогалева — не историческое здание, а неплохая реконструкция. Она имитирует особняк в стиле модерн, принадлежавший Надежде Галич. Реконструкция дома выполнялась в 2003 году вместе со строительством нового здания рядом (сейчас это административный комплекс с огороженным двором). Экстерьер — башенка с четырехскатной крышей и шпилем, что является характерной деталью модерна или эклектики. На фасадах орнаменты, на карнизе башенки так называемые сухарики. Местные журналисты спутали готический стиль с модерном, но зато с какой гордостью говорят об этом достопримечательном месте.В особняке жили в советское время главы города Днепропетровск. С 1947 по 1950 год здесь жил Леонид Брежнев, будущий руководитель страны. Он получил задание восстанавливать город, который был сильно разрушен, работал первым секретарем Днепропетровского горкома, затем секретарем обкома Коммунистической партии Украины. Брежнев любил этот город. Здесь он окончил институт, начал карьеру на идеологическом фронте.Днепропетровский период в его карьере был очень заметным, это был этап к креслу генсека. Из этого города Брежнев пригласил в Москву на руководящие должности нескольких товарищей. Говорят даже о днепропетровском клане."В 1970-е годы шутили, что история нашей страны делится на три периода — допетровский, петровский и днепропетровский, — говорит Александр Майсурян, публицист, историк, автор книги "Другой Брежнев". - Не так много выходцев из этого города оказались в Москве, но это были значительные посты. Тихонов руководил правительством, Щербицкого Брежнев хотел сделать своим преемником".Такой особняк с огороженной территорией — лакомый кусок для престижной фирмы или банка. Тем более Днепропетровск — город олигархических кланов и политиков. Отсюда и Кучма, и Тимошенко. Владимир Зеленский свою предвыборную компанию начал в Днепропетровске и области. Громоздкая мемориальная доска с барельефом Брежнева на особняке может стать дополнительным стимулом побороться за этот лот."Здание представляет интерес для серьезных компаний и банков. Банкам надо располагать депозиты под землей, чтобы хорошо охранялось", - поясняет эксперт по рынку недвижимости Светлана Куркова.Интерьеры совсем ветхие — советские типовые лестницы и светильники. Стартовая цена комплекса в 97,9 миллиона гривен (3,5 миллиона долларов). Для такого здания цена небольшая, и то, что здесь жил Леонид Ильич, не уравновешивает огромные затраты, которые жду нового владельца. Для сравнения дача Брежнева в Крыму была продана за 18,5 миллиона долларов"Три с половиной миллиона - это стоимость целиком, - говорит Куркова. - Если брать стоимость за квадратный метр, цена кажется небольшой. Надо учитывать историческую ценность. Но боюсь, что вложения будут огромные".Риелторы говорят, что на таких аукционах не бывает случайных покупателей. Претенденты на этот дом, скорее всего, были известны заранее. Разумеется, дом сохранит свой облик, останется в любом случае и мемориальная доска.