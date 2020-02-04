Работы на повреждённом участке продолжаются

Вечером 3 февраля в дома владимирцев, оставшихся без тепла и воды из-за коммунальной аварии, возобновили снабжение. Специалисты «Владимиргортеплосеть» переключили подачу тепла и горячей воды по альтернативной схеме.Напомним, более 80 тысяч города Владимира остались без подачи тепла и газа из-за коммунальной аварии, произошедшей вечером 2 февраля на улице Большой Нижегородской (рядом с «Горячим хлебом»). На объекте продолжаются работы по замене участка длиной 25 метров. Их планируют завершить сегодня.По сведениям управляющих компаний и ТСЖ, тепло и вода поступают в дома владимирцев в нормальном режиме. В случае, если подача отсутствует, нужно обратиться в свою управляющую компанию.