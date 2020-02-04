Сотрудники ФТС России и Псковской таможни, досматривая пиломатериалы, направляемые из Белоруссии в Эстонию, нашли в еловых досках 74 тысячи пачек сигарет.

Сотрудники ФТС России и Псковской таможни, досматривая пиломатериалы, направляемые из Белоруссии в Эстонию, нашли в еловых досках 74 тысячи пачек сигарет.Сигареты были спрятаны искусственно сделанных полостях 3700 досок — в каждой по два блока сигарет с белорусскими акцизными марками.Партия незаконного товара изъята, возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда табачных изделий в крупном размере".