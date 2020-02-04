Двое местных жителей предстанут перед судом за незаконный вылов рыбы.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела по факту незаконного вылова рыбы.В ходе предварительного следствия было установлено, что в мае 2019 года двое местных жителей 35 и 37 лет, вступив в преступный сговор, осуществляли незаконный вылов рыбы около одной из деревень Гороховецкого района на реке Клязьма, которая в период с 1 апреля по 10 июня является миграционным путем к местам нереста.Используя запрещенное орудие вылова – рыболовную сеть длиной 25 метров, на надувной лодке в вечернее время суток фигуранты незаконно добыли 8 экземпляров рыбы, а именно: стерлядь, сом и лещ. Распорядиться уловом злоумышленники не успели, так как на берегу были задержаны сотрудниками полиции.Мужчинам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ, – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору, на миграционных путях к местам нереста. Вину в инкриминируемом им деянии подозреваемые признали полностью, общий материальный ущерб составил 58тысяч рублей и частично был возмещен.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.