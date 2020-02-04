Двое местных жителей предстанут перед судом за незаконный вылов рыбы.
Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела по факту незаконного вылова рыбы.
В ходе предварительного следствия было установлено, что в мае 2019 года двое местных жителей 35 и 37 лет, вступив в преступный сговор, осуществляли незаконный вылов рыбы около одной из деревень Гороховецкого района на реке Клязьма, которая в период с 1 апреля по 10 июня является миграционным путем к местам нереста.
Используя запрещенное орудие вылова – рыболовную сеть длиной 25 метров, на надувной лодке в вечернее время суток фигуранты незаконно добыли 8 экземпляров рыбы, а именно: стерлядь, сом и лещ. Распорядиться уловом злоумышленники не успели, так как на берегу были задержаны сотрудниками полиции.
Мужчинам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ, – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору, на миграционных путях к местам нереста. Вину в инкриминируемом им деянии подозреваемые признали полностью, общий материальный ущерб составил 58тысяч рублей и частично был возмещен.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.