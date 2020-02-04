В ходе рейда дорожные полицейские напомнили юным участникам дорожного движения правила дорожной безопасности.

Школьные автобусы, перевозящие детей на территории Киржачского района, стали объектом пристального внимания сотрудников ГИБДД. Дорожные полицейские проверили, насколько безопасен путь учеников к знаниям.В ходе рейдового мероприятия инспектор по линии пропаганды безопасности дорожного движения Ирина Нефедова и инспектор технического надзора Виктор Нечепуренко напомнили юным пассажирам правила посадки и высадки из автобуса, поведения на остановочном комплексе и в салоне автобуса, продемонстрировали, как оперативно и правильно пристегиваться ремнем безопасности. С водителями и педагогами, сопровождающими детей в поездках, инспекторы провели инструктажи по Правилам дорожного движения, объяснили, какие ошибки водителей приводят к травмированию пассажиров автобусов, а также проверили, как водители и лица, ответственные за выпуск автобусов, соблюдают требования законодательства.Рейд был внеплановым, поэтому подготовиться водителям и сопровождающим к нему было невозможно. Только техническая исправность транспорта и ответственный подход к выполняемой работе помогли пройти проверку.Школьникам, передвигающимся в школьных автобусах, были вручены световозвращающие значки.