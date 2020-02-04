В результате стрельбы, открытой неизвестными по посетителям игрового салона в городе Уруапан на западе Мексики погибли восемь человек, в том числе, двое детей.

В результате стрельбы, открытой неизвестными по посетителям игрового салона в городе Уруапан на западе Мексики погибли восемь человек, в том числе, двое детей.Нападавшие скрылись с места преступления, ведется их поиск. власти ведут их поиск. Сведений о мотивах жестокой расправы пока не поступало, передает ТАСС.В 2019 году в Мексике было совершено не менее 35,5 тысячи умышленных убийств, что стало зловещим рекордом за все время учета таких преступлений на федеральном уровне. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что правительство добьется снижения уровня преступности к 1 декабря текущего года.