Таким образом власти хотят начать приучать жителей Веризино к новой схеме заезда

Администрация города Владимира сообщила об изменениях схемы движения в микрорайонах Веризино и Энергетик. Таким образом власти хотят начать приучать жителей Веризино к новой схеме заезда.По планам, подрядчик, выполняющий работы по реконструкции «Пекинки», построит вдоль «Никтида» трёхполосный проезд с выездом на светофор. На параллельной дороге запретили остановку машин, а также запретили одностороннее движения в сторону Нижнего Новгорода.В Энергетике же на улице Энергетиков в районе домов 27Б и 29В установили знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».