Потерпевшего отвезли в дом, где отняли мобильный телефон и документы, после чего, угрожая электрошокером, потребовали 5 миллионов рублей...

Оперативники уголовного розыска УВД по ТиНАО совместно с коллегами из МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали двух подозреваемых в вымогательстве 5 миллионов рублей.В территориальный отдел полиции с заявлением о вымогательстве крупной суммы денежных средств обратился 40-летний приезжий. Мужчина рассказал, что около дома к нему подошел неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, попросил проследовать в автомобиль, в котором находился незнакомый ему гражданин. Потерпевшего отвезли в заранее арендованный злоумышленниками дом, отняли мобильный телефон и документы, привязали к стулу и, угрожая электрошокером, потребовали 5 миллионов рублей за освобождение. Кроме того, злоумышленники связывались с родственниками потерпевшего и высказывали аналогичные требования о передаче им денежных средств.Через некоторое время, когда подозреваемые оставили мужчину одного, ему удалось самостоятельно освободиться и сообщить в полицию о случившемся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 31-летний житель столицы и 37-летний приезжий из ближнего зарубежья.Следственной частью СУ УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79