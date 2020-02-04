Министерство транспорта России выступило с инициативой высаживать из электричек музыкантов, певцов и плохо пахнущих людей. Предложенные изменения также затронут правила провоза багажа, ..

Министерство транспорта России выступило с инициативой высаживать из электричек музыкантов, певцов и плохо пахнущих людей. Предложенные изменения также затронут правила провоза багажа, сообщает телеканалВ настоящее время выгнать пассажира из вагона могут в случае нарушения общественного порядка. Однако в ведомстве решили дополнить это понятие, приписав дурной запах и песни к факторам, попирающим спокойствие граждан факторам. Тем, кто любит выступить на людях или не следит за своим запахом, придется путешествовать другими способами. Обсуждение инициативы Минтранса продлится до 21 февраля.