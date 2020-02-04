На территории бывшей воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга были обнаружены человеческие останки. Тела двух мужчин и двух женщин нашел случайный прохожий, передает Прибывшие ..

На территории бывшей воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга были обнаружены человеческие останки. Тела двух мужчин и двух женщин нашел случайный прохожий, передаетПрибывшие правоохранители обнаружили рядом с трупами канистру с остатками спиртосодержащей жидкости. Причины и обстоятельства гибели людей устанавливаются, сообщает