На территории бывшей воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга были обнаружены человеческие останки. Тела двух мужчин и двух женщин нашел случайный прохожий, передает
Прибывшие ..
На территории бывшей воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга были обнаружены человеческие останки. Тела двух мужчин и двух женщин нашел случайный прохожий, передает
Прибывшие правоохранители обнаружили рядом с трупами канистру с остатками спиртосодержащей жидкости. Причины и обстоятельства гибели людей устанавливаются, сообщает