Компания TCL объявила о закрытии бренда BlackBerry. Объявление об этом появилось в Твиттере бренда. В компании отмечают, что несмотря на прекращение производства китайский производитель обеспечит поддержку проданных смартфонов до 31 августа 2022 года.

Компания TCL объявила о закрытии бренда BlackBerry. Объявление об этом появилось в Твиттере бренда. В компании отмечают, что несмотря на прекращение производства китайский производитель обеспечит поддержку проданных смартфонов до 31 августа 2022 года.История бренда BlackBerry началась в 1984 году в недрах компании Research in Motion в Канаде. Изначально она специализировалась на производстве устройств по передаче данных, потом пейджеров, а в 2000 году фирма представила свой первый телефон 957 Proton. Название бренд получил из-за характерной формы кнопок полноценной qwer-клавиатуры, скопление которых напоминало ягоду ежевику. Компания, сумевшая когда-то создать эталонное устройство для корпоративного использования, собственную операционку, шифрованную электронную почту и сообщения, надежное управление персональными данными, такими как контакты, календари и заметки, не выдержало конкуренции со смартфонами Apple и Google и в 2016 году объявило о уходе с мобильного рынка.Знамя с узнаваемым по всему миру именем подхватила тогда китайская компания TCL, она приобрела права на производство смартфонов под брендом BlackBerry. Правда новые устройства выпускались уже на базе операционной системы Android, но с программным обеспечением BlackBerry, привычном для фанатов почтовых клиентов и защищенному контуру. В 2017 году компания выпустила первый совместный продукт BlackBerry Key1, в лучших традициях канадского бренда с физической клавиатурой и жесткими квадратными углами. Руководители TCL назвали запуск смартфона безусловным успехом, устройство продавали в 50 странах более 110 операторов, даже несмотря на то, что продавались телефоны достаточно плохо.За 2017 год компания отгрузила лишь 850 тысяч смартфонов. В сравнении с крупными производителями доля BlackBerry находилась где-то в районе долей процента. Результат хуже был только у Essential Phone Энди Рубина, которая смогла продать за год 90 тысяч устройств. Похоже фанатов бренда было тогда уже не вернуть. Подробности - в программе 33Live.Runet.