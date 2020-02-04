04.02.2020

2020-02-04 14:00:03

Владимир Путин поздравил долгожителей Владимирской области

Поздравительные открытки от Президента России Владимира Путина вручили долгожителям города Радужного, Камешковского и Меленковского районов, отметившим 95 и 90-летие.

Ветераны труда и труженик тыла, все они прошли трудный жизненный путь. На долю этих людей выпали тяжелые годы войны и восстановление разрушенной страны. Строительство светлого будущего и беспокойное время перемен в новой России. Они преодолели все, а сегодня являются примером стойкости и житейской мудрости для родных и знакомых.

В Радужном 95-летний юбилей отметила ветеран войны Валентина Алексеевна Борзенкова. В июне 1941 года она окончила школу. В военные годы проживала в селе Покровском Орловской области, вместе с односельчанами работала в поле. Она также оказывала посильную помощь армии: рыла окопы, помогала размещать раненых бойцов. После войны поступила в Орловский педагогический институт, окончив его вернулась в родное село, работала учителем математики, затем преподавала этот предмет в Зеленокумске Ставропольского края, Краматорске Донецкой области. С 1994 года проживает в Радужном, куда переехала к своим родным.

Ещё в этом городе чествовали участника войны Петра Ивановича Морозова – ему тоже исполнилось 95 лет. Он уроженец Вязниковского района. В 1943 году был призван в Красную Армию. Участвовал в освобождении Белоруссии, был дважды ранен. После госпиталя его командировали на Дальний Восток, на войну с Японией. После Победы ветеран служил в воинской части в Чите. За проявленную в боях доблесть награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Вернувшись в родную деревню, устроился на Серковскую фабрику, позднее перешёл в местное лесничество, где работал лесником вплоть до ухода на заслуженный отдых. Вместе с супругой воспитал двоих сыновей. Сейчас у него трое внуков, правнук и правнучка.



В Камешковском районе 95 лет исполнилось труженице тыла Марии Владимировне Головой. Она родилась в селе Кирейково Калужской области. В начале войны копала окопы, потом жила в оккупации. В мирное время более 50 лет отработала на Второвском торфопредприятии – мастером, каменщиком. Вырастили сына, имеет трёх внуков и четверых правнуков.

90-летняя Клавдия Ивановна Конюшкина родилась в деревне Стариково Камешковского района. В военное время работала в колхозе «Большевик», помогала взрослым убирать урожай. После войны 20 лет была дояркой, затем работала почтальоном. Даже после выхода на пенсию трудилась бригадиром полеводческой бригады, экспедитором. Ветерана труда награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Вместе с мужем воспитала четверых детей, которые подарили им пятерых внуков и троих правнуков.

Людмила Николаевна Салова из Камешковского района тоже отметила 90-летний юбилей. Когда началась война, ей было 12 лет. Зимой она училась, летом – трудилась в колхозе. В 1943 году Людмилу с земляками направили на строительство моста через реку Нерль в Суздальском районе. В июле 1945 года устроилась в товарную контору браковщицей, затем работала в совхозе. Была заведующей магазина. Ушла на пенсию в 1986 году. За добросовестный труд имеет множество благодарностей.

Валентина Федоровна Филиппова родилась в деревне Крутово Камешковского района. До войны окончила начальную сельскую школу. С 1942 года работала счётчицей в колхозе. В 1952-м перешла на ткацкую фабрику посёлка Новая Заря, там же трудилась потом бухгалтером. Вышла замуж, родила дочь. Сейчас по мере сил помогает своей внучке и двум правнукам. В ответ близкие с любовью заботятся о ней и, конечно, прислушиваются к советам мамы и бабушки.

В муниципальном образовании Даниловское Меленковского района отметили 95-летие Веры Алексеевны Сесиной, которая родилась в местном селе Синжаны. С 1941 по 1943 год она работала на лесоповале, помогала заготавливать дрова. Окончив 7 классов вечерней Бутылицкой школы, трудилась разнорабочей в колхозе. Много лет заведовала фермой, отвечая за производство, часто работала без выходных. Труженица тыла награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.». У юбиляра двое детей, четыре внука, пять правнуков и один праправнук.

В муниципальном образовании Бутылицкое 90-летие встретила труженица тыла Александра Осиповна Афонина, уроженка села Архангел. Во время войны она работала на торфоразработках. В 1947 году перешла в колхоз им. Сталина, который затем преобразовали в совхоз «Меленковский», после этого была санитаркой в сельской участковой больнице. Вместе с мужем вырастила двоих детей, сейчас у неё три внука и три правнука.

В муниципальном образовании Ляховское Меленковского района 90 лет исполнилось Владимиру Ивановичу Захарову, уроженцу села Ляхи. В годы войны он был колхозным пастухом. В мирное время стал водителем на Ляховской машинно-тракторной станции. В середине 1960-х перешёл разнорабочим в колхоз «Путь коммунизма», где и проработал до выхода на пенсию. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. Воспитал троих детей, имеет девять внуков и одиннадцать правнуков.

В этом же муниципальном образовании с 90-летием поздравили Любовь Павловну Бурлакову, уроженку села Степаньково. Она окончила 4 класса школы. В годы войны работала посыльным в Степаньковском сельсовете. В послевоенные годы трудилась разнорабочей в колхозе «Путь коммунизма» села Ляхи, откуда и ушла на заслуженный отдых. Является труженицей тыла, ветераном труда.

В Меленках 90-летие встретила Валентина Михайловна Пугаева. Она росла в многодетной семье. Мама умерла, когда ей было три года. Её отец был директором литейно-механического завода. Окончив 5 классов, Валентина стала работать швеёй в комбинате бытового обслуживания, умела хорошо шить и вышивать. В послевоенные годы трудилась лаборанткой в совхозе. Затем вынужденно прекратила трудовую деятельность по состоянию здоровья.

В Меленках же 90 лет исполнилось Татьяне Павловне Козловой. Окончив 10 классов школы, поступила в Муромский педагогический институт, после которого устроилась в школу № 4 учителем математики. В это же время получила второе образование – закончила Московский заочный педагогический институт. На протяжении многих лет работала учителем в школе рабочей молодёжи. Всю свою трудовую деятельность посвятила выбранной профессии – обучению и воспитанию детей. Даже после выхода на заслуженный отдых продолжила работать учителем математики в Коровинской сельской школе. Имеет общий трудовой стаж – 50 лет. Награждена знаком отличника народного просвещения, почётными грамотами.