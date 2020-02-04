Владимир Путин посетил с официальным визитом город Череповец. Во время беседы российского президента с представителями общественности произошел курьезный эпизод.

Владимир Путин посетил с официальным визитом город Череповец. Во время беседы российского президента с представителями общественности произошел курьезный эпизод.Ректор Череповецкого государственного университета Дмитрий Афанасьев заявил, что примерные основные образовательные программы (ПООП) могут негативно сказаться на процессе обучения. "Можно ли вытащить эти ПООПы из стандартов и сделать их примерными рекомендациями?", – обратился он к президенту России."Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Потому что сейчас в соответствии с действующим законом они носят только рекомендательный характер", – ответил ректору Владимир Путин. Слова лидера вызвали одобрительный смех в зале, сообщает .