Владимир Путин посетил с официальным визитом город Череповец. Во время беседы российского президента с представителями общественности произошел курьезный эпизод.
Владимир Путин посетил с официальным визитом город Череповец. Во время беседы российского президента с представителями общественности произошел курьезный эпизод.
Ректор Череповецкого государственного университета Дмитрий Афанасьев заявил, что примерные основные образовательные программы (ПООП) могут негативно сказаться на процессе обучения. "Можно ли вытащить эти ПООПы из стандартов и сделать их примерными рекомендациями?", – обратился он к президенту России.
"Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Потому что сейчас в соответствии с действующим законом они носят только рекомендательный характер", – ответил ректору Владимир Путин. Слова лидера вызвали одобрительный смех в зале, сообщает .