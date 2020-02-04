04.02.2020

2020-02-04 07:25:04

Во Владимире не утихают споры по Филипповскому лесу

Филипповский лес снова под угрозой. На этот раз иск подал собственник выкупленного участка - суд принял его к рассмотрению. Заседание состоится сегодня, в первом арбитражном апелляционном суде.

Напомним, в декабре областной суд вернул спорный Филипповский лес в собственность поселения. Заповедную территорию. Но полторы тысячи гектаров леса были проданы в частное владение по двести рублей за сотку. После перепродажи собственник построил там мусорный полигон. По мнению активистов, это приведет к экологической катастрофе. Экозащитники не пропустили ни одного судебного заседания и отстаивали свои права и будущее своих детей. В декабре, казалось, что победа близко - договор купли-продажи земельного участка признали недействительным. А теперь противники снова решили обжаловать решение суда. Чем закончится заседание - не пропустите в наших следующих выпусках.