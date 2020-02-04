В отношении местных жителей возбуждены уголовные дела.

1 февраля текущего года на одной из улиц города Владимира сотрудниками полиции по оперативной информации по подозрению в незаконном хранении и распространении наркотиков были задержаны двое местных жителей, 42-летний мужчина и 26-летняя девушка. При личном досмотре у них был изъят полимерный пакетик с порошкообразным содержимым.Также у задержанных полицейские обнаружили две банкноты достоинством 5 тысяч рублей, вызвавшие сомнение в подлинности.Результатами проведенных впоследствии исследований подтверждено, что в пакете находилась смесь, содержащая в своем составе наркотическое средство мефедрон, общей массой 1,19 грамма, а купюры по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятия Гознак и являются поддельными.Оперативниками городского УМВД установлено, что фигуранты планировали сбыть фальшивые банкноты и наркотики на территории областного центра, однако их действия были пресечены полицейскими.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении указанных граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств) и ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег).В настоящее время устанавливаются обстоятельства приобретения запрещенных веществ и фальшивых купюр.Сотрудниками УМВД России по городу Владимиру проводится проверка на причастность фигурантов к совершению иных эпизодов преступной деятельности на территории областного центра.