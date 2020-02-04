04.02.2020

2020-02-04 11:10:04

Во Владимирской области проходит ежегодная профилактическая акция «Онконастороженность»

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. И сегодня

в 22 медицинских учреждениях Владимирской области проходит ежегодная профилактическая акция «Онконастороженность», сообщили в пресс-службе белого дома. В ходе акции пациенты получат тематические буклеты. Кроме того, посетителям больниц и поликлиник расскажут о правах и сроках на получение бесплатной медпомощи по системе ОМС.

Цель проведения Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями – повышение уровня осведомлённости о раке, а также о его профилактике и лечении. За последние годы улучшение качества диагностики, диспансеризация и повышение онконастороженности медицинских работников повысили выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях.