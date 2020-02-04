Прерия... Полдень... Лев и Львица лежат на солнышке, загорают. Тут подбегает заяц,как зарядит по морде Льву и дёру. Лев ноль на масу, Львица в шоке:
- Лёва, ты царь зверей, шо занафиг? Догони да порви его!
- Ой да ладно, маленький, тупой, фигнёй страдает. Ничего страшного...
- Ну, дело твоё, ты же царь...
Через некоторое время история с зайцем повторяется, происходит тот же разговор, ну и так несколько раз... Где то раз на десятый, Львица не выдержав такой наглости рванула за зайцем: туда сюда за ним... Наконец, заяц забежал в трубу в холме, ну, Львица за ним, вообщем, там и застряла. Заяц вылез из другого конца трубы и, есно, Львицу отимел по полной и был таков. Вскоре, Львице всётаки удалось вырваться, и она вернулась ко Льву: хвост поджат, уши о
еще анекдот!