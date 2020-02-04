Михаил Мишустин 15 апреля впервые выступит в Госдуме с отчётом о работе правительства в 2019-м году. Премьер расскажет о результатах работы прошлого кабинета. Об этом сообщил Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

Михаил Мишустин 15 апреля впервые выступит в Госдуме с отчётом о работе правительства в 2019-м году. Премьер расскажет о результатах работы прошлого кабинета. Об этом сообщил Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы. Еще один вопрос, который обсуждали — о поправках к президентскому законопроекту об изменениях Конституции.