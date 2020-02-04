04.02.2020

2020-02-04 14:50:35

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (03(9700) от 04 февраля 2020 года)

ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ

В конференц-зале столичного главка состоялось совещание руководителей подразделений по работе с личным составом системы ГУ МВД России по г. Москве по итогам 2019 года. Читайте на странице 2.



СЛЕДСТВИЕ ПОТРУДИЛОСЬ ИНТЕНСИВНО

Под председательством заместителя начальника Главного управления МВД России по городу Москве — начальника ГСУ генерал-майора юстиции Натальи АГАФЬЕВОЙ состоялось расширенное совещание, посвящённое подведению итогов оперативно-служебной деятельности органов предварительного следствия столичной полиции за 2019 год. Читайте на странице 2.



ПОРЯДОК В ГОРОДЕ — ЗАДАЧА КОМПЛЕКСНАЯ

В Центре оперативного управления столичной полиции прошло совещание под председательством начальника Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея ЗАХАРОВА, на котором были подведены итоги работы подразделений охраны общественного порядка за 2019 год и определены приоритетные направления служебной деятельности на предстоящий период. Продолжение на странице3.



ГЛАВНОЕ — БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА

В столичной Госавтоинспекции под председательством начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции Юрия ДРОГАНОВА прошло расширенное итоговое совещание по итогам служебной деятельности за 2019 год. Читайте на странице 3.



ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ

В Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2019 год и обозначены задачи на предстоящий период. Читайте на странице 4.



ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

У младшего лейтенанта полиции Егора ВЕДЯШЕВА, участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району Выхино-Жулебино, был выходной день. Но отдых омрачало неважное самочувствие. Поднялась температура, нужны были лекарства. Подробности читайте на странице4.



СЛУЖБА ИНТЕРЕСНАЯ И ПОЛНАЯ ИСПЫТАНИЙ

С каким настроем начинаешь работу, такой и результат будет. А настрой у эксперта ЭКЦ УВД по ЮЗАО старшего лейтенанта полиции Дианы СОЛОВЬЁВОЙ — всегда боевой. Три истории, которые она рассказала нашим читателям, не только интересны, но и поучительны.Читайте на странице 5.



НА КОВЁР ВЫЗЫВАЮТСЯ

Настя Романович приехала на турнир из города Александрова, самбо занимается вот уже пять лет. В семье шестеро детей, пятеро из них отдали предпочтение самбо, а шестой братик пока не успел — ему всего полгода. А Настя привыкла одерживать победы, потому что спорт давно стал её жизнью. Продолжение на странице 5.



КРАСИВО ШИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

В мире моды существует жёсткое правило: вещь (одежда, обувь, различные аксессуары) может получить почётную пометку от-кутюр в том числе и тогда, когда более 70% изделия изготовлено вручную. Надо сказать, что по этому показателю ателье ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» работает по требованиям «высокого шитья». Читайте на странице 6.



ПОДВИГ, КОТОРЫЙ НЕ ЗАБЫТЬ

В этом году наша страна будет отмечать 75 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В честь этой даты в Музее Победы на Поклонной горе прошёл открытый урок, посвящённый блокадному Ленинграду— это та правда о Великой Отечественной войне, к которой тяжело прикасаться.Продолжение на странице 7.



МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Благотворительное общество «Мария» в двадцать седьмой раз подарило семьям сотрудников московской полиции рождественский праздник в Детском музыкальном театре им. Н.И. Сац. Читайте на странице 7.



ПЛАНКА СТАЛА ВЫШЕ!

Во время проведения расширенного совещания руководящего состава УВД по ВАО были подведены итоги оперативно-служебной деятельности подразделений в 2019 году, определены первостепенные задачи на предстоящий период. Продолжение на странице 8.



ВЕКТОР ПОБЕДЫ

По итогам оперативно-служебной деятельности в 2019 году 1-е место в округе занял Отдел МВД России по району Преображенское. О том, как коллектив вышел в лидеры, рассказал заместитель начальника полиции территориального подразделения майор полиции Эдуард СУЛЕЙМАНОВ. Читайте на странице 8.



ДОРОГОЕ ПРИЗНАНИЕ

«Лучшим по профессии» признан старший инспектор 1-го отдела Информационного центра УВД по ВАО майор внутренней службы Андрей КУДЛАЙ. Читайте на странице 9.



ПОЛИЦЕЙСКАЯ ШКОЛА

Среди подразделений патрульно-постовой службы УВД по ВАО наиболее успешно выполняет задачи по охране общественного порядка на улицах города отдельная рота ППСП ОМВД России по району Вешняки. Подробности читайте на странице 9.



СОХРАНЯЙТЕ МИР И ДОБРО

В ведении сотрудников и работников Отделения морально-психологического обеспечения УВД по ВАО целый круг вопросов. Они занимаются воспитанием личного состава подразделений, социальной работой, а также успевают ориентировать подрастающее поколение, например, школьников в выборе будущей профессии.Читайте на странице 9.



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В целях наиболее качественной подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в условиях современности, а также в рамках взаимодействия практических подразделений с ведомственными образовательными организациями системы МВД России 9—10 января 2020 года в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя был проведён учебно-методический сбор «Университетская среда как платформа подготовки современного полицейского: информационные технологии и педагогические инициативы». Читайте на странице 11.



ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ. МЕРЫ БОРЬБЫ И ПРОФИЛАКТИКИ

В настоящее время осложнилась эпидемиологическая ситуация в Китайской Народной Республике (КНР), связанная с регистрацией случаев внебольничных пневмоний, вызванных новым вариантом коронавирусов (2019-nCoV). По состоянию на 30.01.2020 г. в мире зарегистрировано 7783 случая заболевания, число погибших составило 170 человек. Продолжение на странице 11.



ДЕНЬГИ НА СТАРИКАХ

В последнее время в столице участились случаи мошенничества в отношении пенсионеров. Информация о данной преступной деятельности размещена на сайте Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области. Читайте на странице 11.



ЧИКО, АКУЛА, НОСОРОГ И АССИРИЙСКОЕ ЗЛАТО

В истории, которую рассказал полковник милиции Али САЛАМОВ, переплелись предательство, крайняя жестокость, алчность банды под сенью именитого «крёстного отца» и высочайший профессионализм, побеждающая духовность и сила оперативного состава.Читайте на странице 12.



ЗА ЧТО БЫ НИ БРАЛСЯ — ВСЁ ПОЛУЧАЛОСЬ

Александр Дмитриевич Балашов пост московского обер-полицмейстера занимал всего несколько лет, в период с 1804 по 1807 год. Однако сделать за это время ему удалось немало. Продолжение на странице 13.



ПООЩРИЛИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

То, что Московская городская народная дружина вносит весомый вклад в охрану общественного порядка — аксиома. Руководство столичного полицейского главка прекрасно понимает это. Свидетельство тому — поощрения, которых регулярно удостаиваются добровольцы. Подробностичитайте на странице 13.



ПООЩРИЛИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

В конце января в Казачьем храме иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» состоялась церемония верстания (посвящения) казаков Московского окружного казачьего общества ВКО (войскового казачьего общества) «Центральное казачье войско».Продолжение на странице 13.



ГОРЯЧИЕ ДНИ СТАЛИНГРАДА

2 февраля — День воинской славы России. В этот день в 1943 году наша доблестная Красная Армия завершила разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, ставшей началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. Читайте на странице 14.



«ГОЛОС 2-ГО ОПЕРАТИВНОГО»

Именно так называют в подразделении полицейского-водителя 1-й роты моторизованного батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве прапорщика полиции Илью Лопачёва. И это не удивительно. Читайте на странице 15.



ЗИМНЯЯ СКАЗКА С МИКАЭЛОМ ТАРИВЕРДИЕВЫМ

Каждый сам кузнец своего новогоднего настроения, но в этом году для того, чтобы проникнуться атмосферой праздника, москвичам пришлось хорошо постараться. На улице царила чуть ли не весна. А хотелось зимней сказки: красивой, белой, очень-очень чистой. Продолжение на странице 15.



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