04.02.2020

2020-02-04 12:45:03

Юные веселые и находчивые владимирцы готовятся к новому сезону

Юные веселые и находчивые готовятся к новому старту. Уже через неделю - полуфинал юниорской лиги КВН Владимирской области. А помогает ребятам школа КВН «Владимирская Русь». Она работает в нашей области уже третий год.

Молодежь пока стесняется камеры. Но видели бы вы их на сцене - говорят наставники. Команда «Юность» из 16-й школы третий год штурмует КВН-овский «Олимп», и делает успехи. Секрет - в трудолюбии.

Дмитрий Дубинчук, команда КВН «Юность», школа № 16 г. Владимир: «Постоянные сборы. Постоянные сборы, постоянные репетиции. И успешное написание и вообще написание шуток. Если шутка есть - даже если она плохая, её можно доработать - и она будет хорошей».

В Школе КВН «Владимирская Русь» обучаются 16 команд со всего региона. С ними работают кураторы - тоже КВНщики.



- Да что ты знаешь о несправедливости? В сказке «Алиса в стране чудес» одно печенье её увеличивало, а другое уменьшало. А в жизни - только увеличивает.

- Ты должна сделать акцент «да что ТЫ знаешь о несправедливости»

Помимо работы с наставниками в школе проводят семинары, которые начинаются с командообразующего занятия от психолога, потом ребята изучают всю «кухню» КВН.

Роман Александров, председатель Владимирского регионального общественного движения КВН «Владимирская Русь», руководитель лиги: «Карапули - это маленькие шутки - песенки, которые надо придумать, переделать какую-то песню, сделать её смешной, например. Блок «обманки» - это тоже есть такой тип шуток, когда шутка имеет обманку. Или штурм, например, это как провести мозговой штурм командой - какую-то идею закинуть, раскрутить».

Веселые и находчивые отрабатывают не только свои актерские навыки. Ребята учатся дружить, поддерживать друг друга, распределять обязанности и ответственно подходить к своей части работы.

Тимофей Худяков, редактор юниор-лиги КВН «Владимирская Русь»: «Они понимают ответственность своего материала, они понимают ответственность, чего они делают. Они понимают, что если сейчас вот они не возьмут вешалку, то не будет этой вешалки на сцене, потому что никто за них её не принесет. И это такая детская модель взрослой жизни через шутки».

Роман Александров, председатель Владимирского регионального общественного движения КВН «Владимирская Русь», руководитель лиги: «Проект этот поддержан фондом, в том числе президентских грантов. Результатом станет победитель - один, либо два, который примет участие у нас в сентябре этого же, получается, года в Анапе, в международном фестивале детских команд КВН. Именно там проходит отбор в телевизионную детскую лигу КВН, которая транслируется по телевидению».

Пока основной упор - на приветствие и разминку. Конкурсов немного, зато каждая команда может заявить о себе. Сейчас ребята готовятся к игре полуфинала Владимирской юниор-лиги КВН, которая пройдет 11 февраля.

Екатерина Максимова, Илья Хлудов. Вести - Владимир.