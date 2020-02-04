В Архангельской области жена зарезала мужа из-за того, что ему не понравилось приготовленная ею еда. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, 52-летнюю женщину задержали, следствие будет ходатайствовать о ее аресте.

В Архангельской области жена зарезала мужа из-за того, что ему не понравилось приготовленная ею еда. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, 52-летнюю женщину задержали, следствие будет ходатайствовать о ее аресте.Инцидент произошел 2 февраля в Коряжме. Супруги принимали гостей и употребляли спиртное. Муж "в грубой форме сделал замечание" жене, которая, по его мнению, "приготовила не то блюдо". Между супругами вспыхнула ссора, мужчина ударил жену по губам. Женщина, в свою очередь, схватила кухонный нож и ударила мужа в грудь.Гости вызвали скорую помощь, но спасти мужчину не удалось.Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.