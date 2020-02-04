Занимая руководящую должность, подозреваемая похитила не менее 90 тысяч рублей.
Следователями ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Факт хищения денежных средств был выявлен в ходе внеплановой ревизии деятельности отделения связи в сентябре прошлого года. Материалы внутренней проверки были переданы в правоохранительные органы.
Установлено, что, занимая должность начальника одного из отделений связи в Петушинском районе, женщина в сентябре 2019 года присвоила себе переведенные на имя клиента денежные средства в сумме 44 тысяч рублей. Она внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о получении клиентом денежного перевода на указанную сумму.
Также в сентябре прошлого года руководитель отделения присвоила себе пенсию 75-летней местной жительницы. Она поставила отметку в поручении на получение пенсионной выплаты, подделав подпись потерпевшей, и похитила более 22 тысяч рублей.
В ходе расследования уголовного дела оперуполномоченными ОЭБиПК ОМВД России по Петушинскому району был выявлен еще один эпизод преступной деятельности фигурантки. Полицейские выяснили, что в период с февраля по сентябрь 2019 года она присвоила денежные средства, поступившие от клиентов в качестве оплаты наложенных платежей и тарифных сборов за полученные клиентами отправления.
Общая сумма ущерба составила не менее 90 тысяч рублей.
Местная жительница дала признательные показания, пояснив, что похищенные деньги тратила на личные нужды.
Фигурантка находится под подпиской о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.