Занимая руководящую должность, подозреваемая похитила не менее 90 тысяч рублей.

Следователями ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).Факт хищения денежных средств был выявлен в ходе внеплановой ревизии деятельности отделения связи в сентябре прошлого года. Материалы внутренней проверки были переданы в правоохранительные органы.Установлено, что, занимая должность начальника одного из отделений связи в Петушинском районе, женщина в сентябре 2019 года присвоила себе переведенные на имя клиента денежные средства в сумме 44 тысяч рублей. Она внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о получении клиентом денежного перевода на указанную сумму.Также в сентябре прошлого года руководитель отделения присвоила себе пенсию 75-летней местной жительницы. Она поставила отметку в поручении на получение пенсионной выплаты, подделав подпись потерпевшей, и похитила более 22 тысяч рублей.В ходе расследования уголовного дела оперуполномоченными ОЭБиПК ОМВД России по Петушинскому району был выявлен еще один эпизод преступной деятельности фигурантки. Полицейские выяснили, что в период с февраля по сентябрь 2019 года она присвоила денежные средства, поступившие от клиентов в качестве оплаты наложенных платежей и тарифных сборов за полученные клиентами отправления.Общая сумма ущерба составила не менее 90 тысяч рублей.Местная жительница дала признательные показания, пояснив, что похищенные деньги тратила на личные нужды.Фигурантка находится под подпиской о невыезде.Расследование уголовного дела продолжается.