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<a href="https://33live.ru/novosti/04-02-2021-chislo-zarazivshixsya-covid-19-v-rossii-vyroslo-na-167-tysyachi.html" target="_blank">Число заразившихся COVID-19 в России выросло на 16,7 тысячи</a> - Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России улучшается. Уже больше недели суточный прирост инфицированных не превышает 20 тысяч.