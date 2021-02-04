Новое назначение в Белом доме. Департамент региональной политики возглавила экс-старший помощник прокурора области Елена Качуровская. На новом месте она начала работать с 4 февраля.

Новое назначение в Белом доме. Департамент региональной политики возглавила экс-старший помощник прокурора области Елена Качуровская. На новом месте она начала работать с 4 февраля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин. Елена Олеговна Качуровская родилась в Курске. Закончила Воронежский ордена Ленинагосуниверситет имени Ленинского комсомола по специальности «правоведение». До назначениядиректором Департамента региональной политики её трудовая биография была