На внеочередном заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания депутаты признали неудовлетворительной работу областного департамента здравоохранения в сфере обеспечения льготников лекарственными препаратами.

На внеочередном заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания депутаты признали неудовлетворительной работу областного департамента здравоохранения в сфере обеспечения льготников лекарственными препаратами.По словам родителей детей-инвалидов проблема особенно обострилась в начале этого года. Невозможно получить жизненно-необходимые препараты. В такой же ситуации оказались и взрослые пациенты получающие инсулин. По словам директора департамента здравоохранения Елены Утемовой, средств хватает - на закупку медикаментов выделено триста шестьдесят один миллион рублей. Причина дефицита льготных лекарств -новогодние каникулы: закупки препаратов начались одиннадцатого января. Так же, проблемой остаётся нехватка государственных пунктов по выдаче препаратов, плюс свою роль сыграли новые правила перераспределения льготных лекарств для онкобольных - теперь их направляют сразу в стационар.Сергей Бирюков, председатель комитета по соцполитике и здравоохранению Заксобрания области:- Мы услышали, что в ближайшие дни эта ситуация войдет в норму и льготники начнут получать лекарства. Срок был назван 3 недели край. Поэтому мы приняли решение в марте месяце вернуться к этому вопросу, посмотреть исправлена ли эта ситуация критическая, невозможная, которая сейчас сложилась у нас в области и принимать уже решение о том как выходить из ситуации.