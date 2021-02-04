Ещё один пострадавший госпитализирован.

Около 16:00 4 февраля на 249 километре трассы «Р-132» в Суздальском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации МЧС, столкнулись «МАЗ» с полуприцепом под управлением водителя 1978 года рождения и «Мазда», за рулём которой находился водитель 1968 года рождения. После дорожно-транспортного происшествия машины съехали в кювет. В итоге иномарка оказалась полностью смята грузовиком.В результате аварии водитель «Мазды» и его пассажир 1965 года рождения скончались на месте происшествия. Ещё один пассажир 1985 года рождения госпитализирован в больницу.На месте ЧП работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.