Президент Александр Лукашенко не единственный, кто способен управлять Белоруссией, заявил бывший глава Нацбанка республики Станислав Богданкевич. В пример он привел банкира Виктора Бабарико и дипломата Павла Латушко.

Президент Александр Лукашенко не единственный, кто способен управлять Белоруссией, заявил бывший глава Нацбанка республики Станислав Богданкевич. В пример он привел банкира Виктора Бабарико и дипломата Павла Латушко.В белорусской оппозиции неоднократно высказывали мысль, что неплохой заменой Александру Лукашенко будет бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. В разгар протестных акций летом прошлого года политик выложил в своих соцсетях фото с митинга.Богданкевич признался, что о Румасе он невысокого мнения. Банкир назвал бывшего премьера подготовленным и грамотным специалистом, но напомнил, что во время совещаний у Лукашенко он никак себя не проявлял, лишь записывая за президентом "пустые фразы"."Я что-то не помню, чтобы во времена премьерства Румас отстаивал свои идеи и предложения с пеной у рта, стучал кулаком по столу перед Лукашенко", – сказал Богданкевич в интервью порталу "Белорусский партизан".Более достойным кандидатом на президентское кресло экономист считает бывшего руководителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Он с нуля создал банк и сделал его одним из лучших в стране, считает экс-глава финансового регулятора республики.Положительно бывший руководитель Нацбанка высказался и об экс-после Белоруссии в Польше и Франции Павле Латушко. Это человек широкого кругозора, информированный и "разумный мужик", заявил Станислав Богданкевич."У нас полно людей, которые могут заменить Лукашенко. Нужно быть очень наивным человеком, одураченным властью, чтобы считать, что в Беларуси некем заменить Григорьевича", – резюмировал экс-глава Нацбанка.В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Оппозиция создала координационный совет. В него вошли дипломат Павел Латушко, писатель Светлана Алексиевич, юрист Максим Знак, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие.