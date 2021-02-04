Президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает мужества для принятия самостоятельных решений. Такое мнение выразил политолог Михаил Погребинский.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает мужества для принятия самостоятельных решений. Такое мнение выразил политолог Михаил Погребинский.
В начале этого года рейтинг поддержки Владимира
Зеленского упал до рекордно низкого уровня. Если бы выборы президента Украины
проходили в январе, то за политика проголосовали бы 13,4% избирателей, рассказали в Киевском международном институте социологии.
По словам эксперта, эти данные не совсем верны. Еще не
все жители страны разочаровались в деятельности Зеленского. Примерно каждый
пятый украинец поддерживает президента. "Это удивительно, потому что
пользы от его деятельности граждане не видят вообще", – сказал Погребинский.
Политолог уверен: рейтинг Зеленского продолжит падать, и остановить это невозможно. Президент смог бы вернуть доверие граждан, если бы совершил ряд смелых шагов, например, дал автономию Донбассу. Но ему не хватит мужества пойти против экс-президента Петра Порошенко и его сторонников.
Погребинский назвал Зеленского "слабаком". Удержаться на посту ему будет сложно. Тем не менее импичмент в ближайшее время ему не грозит. Эксперт отметил, что процедуру невозможно технически реализовать из-за того, что большинство в парламенте представлено членами партии "Слуга народа".
Напомним, о планах оппозиции инициировать стало известно накануне. Поводом стало закрытие президентом трех оппозиционных телеканалов. Украинского лидера обвинили в узурпации власти и нарушении норм демократии.