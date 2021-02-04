Президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает мужества для принятия самостоятельных решений. Такое мнение выразил политолог Михаил Погребинский.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает мужества для принятия самостоятельных решений. Такое мнение выразил политолог Михаил Погребинский.В начале этого года рейтинг поддержки ВладимираЗеленского упал до рекордно низкого уровня. Если бы выборы президента Украиныпроходили в январе, то за политика проголосовали бы 13,4% избирателей, рассказали в Киевском международном институте социологии.По словам эксперта, эти данные не совсем верны. Еще невсе жители страны разочаровались в деятельности Зеленского. Примерно каждыйпятый украинец поддерживает президента. "Это удивительно, потому чтопользы от его деятельности граждане не видят вообще", – сказал Погребинский.Политолог уверен: рейтинг Зеленского продолжит падать, и остановить это невозможно. Президент смог бы вернуть доверие граждан, если бы совершил ряд смелых шагов, например, дал автономию Донбассу. Но ему не хватит мужества пойти против экс-президента Петра Порошенко и его сторонников.Погребинский назвал Зеленского "слабаком". Удержаться на посту ему будет сложно. Тем не менее импичмент в ближайшее время ему не грозит. Эксперт отметил, что процедуру невозможно технически реализовать из-за того, что большинство в парламенте представлено членами партии "Слуга народа".Напомним, о планах оппозиции инициировать стало известно накануне. Поводом стало закрытие президентом трех оппозиционных телеканалов. Украинского лидера обвинили в узурпации власти и нарушении норм демократии.