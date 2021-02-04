Соответствующее распоряжение подписал губернатор.

С 4 февраля 2021 года Елена Качуровская назначена директором Департамента региональной политики Владимирской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор.Елена Олеговна Качуровская родилась в Курске. Закончила Воронежский ордена Ленина госуниверситет имени Ленинского комсомола по специальности «правоведение». До назначения директором Департамента региональной политики её трудовая биография была связана с органами прокуратуры. С 1989 года работала на разных должностях в прокуратуре Петушинского района, с 2008 по 2020 год – была старшим помощником прокурора Владимирской области.Департамент региональной политики Владимирской области образован в январе 2020 года путём объединения комитета внутренней политики, комитета общественных связей и СМИ и частично комитета по социальной политике областной администрации. Ведомство отвечает за формирование и осуществление государственной политики в отношении средств массовой информации и коммуникации, а также за взаимодействие с федеральными структурами и муниципальными образованиями, политическими партиями, общественными объединениями и религиозными организациями. Департамент состоит из двух подразделений – управления информационной политики и управления территориальной политики, он входит в блок ведомств, курируемых заместителем губернатора Аркадием Боцан-Харченко.